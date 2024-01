Barcellona, stagione finita per Balde: si sottoporrà a intervento al ginocchio

Balde volerà in Finlandia per sottoporsi ad intervento chirurgico con il dottor Lasse Lempainen, uno dei luminari del campo.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Guaio per il Barcellona di Xavi Hernandez. Il club ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto il terzino Alejandro Balde, che hanno dato come esito un serio infortunio al tendine del ginocchio destro, che costringerà il giovane difensore all'operazione. Nei prossimi giorni, infatti, Balde volerà in Finlandia per sottoporsi ad intervento chirurgico con il dottor Lasse Lempainen, uno dei luminari del campo.

I tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti, ma con grande probabilità Balde sarà costretto a saltare la doppia sfida contro il Napoli negli ottavi di finale di Champions League, in programma il 21 febbraio nella sua gara di andata e il 12 marzo nel ritorno.