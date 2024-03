Barcellona, Xavi ritrova Marcos Alonso: verso il recupero col Napoli

Buone notizie per il Barcellona. Marcos Alonso, fermo da novembre, è tornato parzialmente ad allenarsi in gruppo

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Buone notizie per il Barcellona. Marcos Alonso, fermo da novembre, è tornato parzialmente ad allenarsi in gruppo. L'ex Fiorentina ha giocato solo 7 partite per un totale di 299 minuti quest'anno, ora in vista della sfida al Napoli di martedì le sue condizioni fisiche sono da valutare. Cancelo, col suo ritorno e data l'emergenza in mediana, potrebbe spostarsi da sinistra al centro del campo.