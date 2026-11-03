Champions League: il Barça travolge l'Aston Villa, il Bayern trionfa a Madrid. Tutti i risultati
Si chiude la prima serata della quarta giornata della fase campionato di Champions League, con risultati importanti per le italiane. L'Inter espugna Rotterdam battendo 3-0 il Feyenoord grazie ai gol di Bisseck, Pio Esposito e dell'ex Napoli Zielinski. Serata amara invece per la Roma, che si fa rimontare dal Manchester United: avanti 2-0 dopo appena 17 minuti, i giallorossi perdono 3-2. Tra gli altri risultati spicca il clamoroso 6-0 del PSG sul campo del Villarreal, con doppietta dell'ex azzurro Fabián Ruiz. Il Bayern Monaco supera 2-0 l'Atletico Madrid, mentre il Barcellona travolge 3-0 l'Aston Villa. Successi anche per Galatasaray, Sporting CP e LASK, mentre Bodø/Glimt-Lille termina senza reti.
Champions League, tutti i risultati di martedì 3 novembre
Galatasaray 2-0 Stoccarda
Marcatori: 12' e 15' Batrakov (G).
Shakhtar 0-1 Sporting CP
Marcatore: 59' Doumbia (S).
Atletico Madrid 0-2 Bayern Monaco
Marcatori: 54' Karl, 74' Laimer (B).
Barcellona 3-0 Aston Villa
Marcatori: 7' Lamine Yamal, 52' e 64' Raphinha (B).
Bodø/Glimt 0-0 Lille
Feyenoord 0-3 Inter
Marcatori: 8' Bisseck, 34' Pio Esposito, 54' Zielinski (I).
LASK 4-0 Slovan Bratislava
Marcatori: 18' e 37' Molgaard Jorgensen, 44' Ljubicic, 48' Adeniran (L).
Manchester United 3-2 Roma
Marcatori: 11' Soulé (R), 17' Malen (R, rig.), 58' Bruno Fernandes (MU, rig.), 83' e 86' Cunha (MU).
Villarreal 0-6 PSG
Marcatori: 9' João Neves, 12' e 78' Doué, 13' Mayulu, 17' e 50' Fabián Ruiz (P).
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