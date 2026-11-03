La Roma si fa rimontare dal Man United: da 0-2 a 3-2. Balerdi fa un erroraccio

La Roma spreca due gol di vantaggio e perde 3-2 contro il Manchester United. Decisivo anche un errore di Balerdi sul pareggio di Cunha.

Clamorosa rimonta del Manchester United contro la Roma, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, avanti di due reti dopo appena 17 minuti grazie a Soulé e al rigore trasformato da Malen, si fanno ribaltare nella ripresa e perdono 3-2 a Old Trafford. Dopo il 2-1 di Bruno Fernandes, arrivato al 58' su calcio di rigore, la squadra di Michael Carrick completa la rimonta con la doppietta di Matheus Cunha, a segno all'83' e all'86'. Sul gol del pareggio pesa soprattutto un grave errore di Leonardo Balerdi, che manca completamente l'intervento su un cross avversario all'interno dell'area di rigore, permettendo all'avversario di ricevere il pallone e segnare da pochi passi. Stavolta si è ribaltato il ruolo del difensore argentino, che con una doppietta era stato protagonista della rimonta della Roma contro il Napoli. Il Manchester United ritrova così una vittoria che mancava da nove partite consecutive tra tutte le competizioni, mentre per i giallorossi arriva una sconfitta amarissima dopo un primo tempo chiuso in doppio vantaggio.

Il Manchester United torna a vincere dopo nove partite, Roma beffata in Champions

Per il Manchester United si tratta di un successo che interrompe un digiuno di nove partite senza vittorie tra tutte le competizioni, restituendo fiducia alla formazione di Carrick in un momento estremamente complicato della stagione. Situazione opposta per la Roma, che incassa una sconfitta pesantissima soprattutto per le modalità con cui è maturata: dopo aver accarezzato la possibilità di conquistare tre punti preziosi in trasferta, i giallorossi tornano a casa a mani vuote. Un'occasione sprecata che complica il cammino europeo della squadra di Gasperini, ferma a quattro punti e chiamata ora a recuperare terreno nelle prossime quattro giornate della fase campionato.