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Champions League, classifica aggiornata: il Napoli scivola al 24° posto (per ora)

Champions League, classifica aggiornata: il Napoli scivola al 24° posto (per ora)
Oggi alle 23:20Champions League
di Davide Baratto
Champions League, la classifica dopo le gare del 3 novembre: Napoli momentaneamente 24° con 3 punti, in attesa della sfida contro il Porto.

Si chiude la prima serata della quarta giornata della fase campionato di Champions League, con una classifica che cambia sensibilmente dopo i nove incontri disputati. Il PSG consolida il primato a punteggio pieno, con 12 punti in quattro partite, seguito da Barcellona e Aston Villa a quota 9. L'Inter, vittoriosa per 3-0 sul campo del Feyenoord, sale a 6 punti e occupa la quattordicesima posizione, mentre la Roma scivola al diciannovesimo posto con 4 punti dopo la rimonta subita contro il Manchester United. Il Napoli, che scenderà in campo mercoledì alle ore 21:00 contro il Porto, è invece momentaneamente 24° con appena 3 punti in tre partite, l'ultima posizione utile per accedere ai playoff. Gli azzurri di Massimiliano Allegri saranno dunque chiamati a conquistare un risultato positivo per migliorare la propria situazione, considerando anche che diverse squadre devono ancora disputare la quarta giornata.

Champions League, la classifica aggiornata dopo le gare del 3 novembre

1 - PSG 12 punti in 4 partite giocate, 20 gol fatti e 5 gol subiti

2 - Barcellona 9 punti in 4 partite giocate, 14 gol fatti e 6 gol subiti

3 - Aston Villa 9 punti in 4 partite giocate, 12 gol fatti e 6 gol subiti

4 - Liverpool 9 punti in 3 partite giocate, 12 gol fatti e 7 gol subiti

5 - Real Madrid 9 punti in 3 partite giocate, 10 gol fatti e 5 gol subiti

6 - Sporting CP 9 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 4 gol subiti

7 - Betis 9 punti in 3 partite giocate, 7 gol fatti e 4 gol subiti

8 - Bayern Monaco 8 punti in 4 partite giocate, 12 gol fatti e 5 gol subiti

9 - Arsenal 7 punti in 3 partite giocate, 6 gol fatti e 2 gol subiti

10 - Stoccarda 7 punti in 4 partite giocate, 7 gol fatti e 4 gol subiti

11 - Como 6 punti in 3 partite giocate, 10 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Manchester City 6 punti in 3 partite giocate, 9 gol fatti e 5 gol subiti

13 - Club Brugge 6 punti in 3 partite giocate, 9 gol fatti e 6 gol subiti

14 - Inter 6 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 6 gol subiti

15 - LASK 6 punti in 4 partite giocate, 10 gol fatti e 9 gol subiti

16 - Borussia Dortmund 6 punti in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 4 gol subiti

17 - Manchester United 6 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 8 gol subiti

18 - Galatasaray 6 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 9 gol subiti

19 - Roma 4 punti in 4 partite giocate, 10 gol fatti e 8 gol subiti

20 - Shakhtar Donetsk 4 punti in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 4 gol subiti

21 - PSV 4 punti in 3 partite giocate, 2 gol fatti e 2 gol subiti

22 - Atletico Madrid 4 punti in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 5 gol subiti

23 - Bodø/Glimt 4 punti in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 9 gol subiti

24 - Napoli 3 punti in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 7 gol subiti

25 - Sabah FC 3 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 6 gol subiti

26 - Lens 3 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 7 gol subiti

27 - AEK Atene 3 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 8 gol subiti

28 - RB Lipsia 3 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 8 gol subiti

29 - Villarreal 3 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 14 gol subiti

30 - Feyenoord 3 punti in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 11 gol subiti

31 - Fenerbahçe 2 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 9 gol subiti

32 - Slavia Praga 1 punto in 3 partite giocate, 4 gol fatti e 7 gol subiti

33 - Viking 1 punto in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 9 gol subiti

34 - Lille 1 punto in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 10 gol subiti

35 - Porto 0 punti in 3 partite giocate, 2 gol fatti e 6 gol subiti

36 - Slovan Bratislava 0 punti in 4 partite giocate, 1 gol fatto e 17 gol subiti