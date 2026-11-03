Champions League, classifica aggiornata: il Napoli scivola al 24° posto (per ora)
Si chiude la prima serata della quarta giornata della fase campionato di Champions League, con una classifica che cambia sensibilmente dopo i nove incontri disputati. Il PSG consolida il primato a punteggio pieno, con 12 punti in quattro partite, seguito da Barcellona e Aston Villa a quota 9. L'Inter, vittoriosa per 3-0 sul campo del Feyenoord, sale a 6 punti e occupa la quattordicesima posizione, mentre la Roma scivola al diciannovesimo posto con 4 punti dopo la rimonta subita contro il Manchester United. Il Napoli, che scenderà in campo mercoledì alle ore 21:00 contro il Porto, è invece momentaneamente 24° con appena 3 punti in tre partite, l'ultima posizione utile per accedere ai playoff. Gli azzurri di Massimiliano Allegri saranno dunque chiamati a conquistare un risultato positivo per migliorare la propria situazione, considerando anche che diverse squadre devono ancora disputare la quarta giornata.
Champions League, la classifica aggiornata dopo le gare del 3 novembre
1 - PSG 12 punti in 4 partite giocate, 20 gol fatti e 5 gol subiti
2 - Barcellona 9 punti in 4 partite giocate, 14 gol fatti e 6 gol subiti
3 - Aston Villa 9 punti in 4 partite giocate, 12 gol fatti e 6 gol subiti
4 - Liverpool 9 punti in 3 partite giocate, 12 gol fatti e 7 gol subiti
5 - Real Madrid 9 punti in 3 partite giocate, 10 gol fatti e 5 gol subiti
6 - Sporting CP 9 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 4 gol subiti
7 - Betis 9 punti in 3 partite giocate, 7 gol fatti e 4 gol subiti
8 - Bayern Monaco 8 punti in 4 partite giocate, 12 gol fatti e 5 gol subiti
9 - Arsenal 7 punti in 3 partite giocate, 6 gol fatti e 2 gol subiti
10 - Stoccarda 7 punti in 4 partite giocate, 7 gol fatti e 4 gol subiti
11 - Como 6 punti in 3 partite giocate, 10 gol fatti e 5 gol subiti
12 - Manchester City 6 punti in 3 partite giocate, 9 gol fatti e 5 gol subiti
13 - Club Brugge 6 punti in 3 partite giocate, 9 gol fatti e 6 gol subiti
14 - Inter 6 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 6 gol subiti
15 - LASK 6 punti in 4 partite giocate, 10 gol fatti e 9 gol subiti
16 - Borussia Dortmund 6 punti in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 4 gol subiti
17 - Manchester United 6 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 8 gol subiti
18 - Galatasaray 6 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 9 gol subiti
19 - Roma 4 punti in 4 partite giocate, 10 gol fatti e 8 gol subiti
20 - Shakhtar Donetsk 4 punti in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 4 gol subiti
21 - PSV 4 punti in 3 partite giocate, 2 gol fatti e 2 gol subiti
22 - Atletico Madrid 4 punti in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 5 gol subiti
23 - Bodø/Glimt 4 punti in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 9 gol subiti
24 - Napoli 3 punti in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 7 gol subiti
25 - Sabah FC 3 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 6 gol subiti
26 - Lens 3 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 7 gol subiti
27 - AEK Atene 3 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 8 gol subiti
28 - RB Lipsia 3 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 8 gol subiti
29 - Villarreal 3 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 14 gol subiti
30 - Feyenoord 3 punti in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 11 gol subiti
31 - Fenerbahçe 2 punti in 3 partite giocate, 3 gol fatti e 9 gol subiti
32 - Slavia Praga 1 punto in 3 partite giocate, 4 gol fatti e 7 gol subiti
33 - Viking 1 punto in 3 partite giocate, 5 gol fatti e 9 gol subiti
34 - Lille 1 punto in 4 partite giocate, 4 gol fatti e 10 gol subiti
35 - Porto 0 punti in 3 partite giocate, 2 gol fatti e 6 gol subiti
36 - Slovan Bratislava 0 punti in 4 partite giocate, 1 gol fatto e 17 gol subiti
UEFA Champions League 2026-2027
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