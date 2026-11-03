Disastro Villarreal: perde 6-0 in casa col Psg! Contro il Napoli l'unica vittoria
Disastro Villarreal in Champions League. Dopo aver battuto il Napoli per 3-1 nello scorso turno, la formazione spagnola viene travolta in casa dal Paris Saint-Germain, che si impone con un clamoroso 6-0 nella quarta giornata della fase campionato. I francesi chiudono il primo tempo già avanti di quattro reti, grazie ai gol di João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu e Fabián Ruiz al 17'. Nella ripresa arriva la doppietta dell'ex centrocampista azzurro, che firma il 5-0, prima della rete del 2009 Boly che completa il risultato. Un passivo pesantissimo per il Villarreal, che resta fermo a 3 punti dopo quattro giornate: l'unica vittoria degli spagnoli in questa Champions League è arrivata proprio contro il Napoli di Massimiliano Allegri, mentre nelle altre tre partite sono arrivate altrettante sconfitte.
Villarreal travolto dal PSG: doppietta per l'ex Napoli Fabián Ruiz
Serata da protagonista per Fabián Ruiz, che realizza due delle sei reti dei parigini contro il Villarreal. L'ex centrocampista del Napoli va a segno una prima volta al 17', portando il PSG sul 4-0, e si ripete al 50' su assist di Vitinha. Un risultato che rende ancora più amara, per gli azzurri, la sconfitta rimediata contro gli spagnoli: il Napoli resta infatti l'unica squadra battuta dal Villarreal nelle prime quattro giornate della competizione.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Porto
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro