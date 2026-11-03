L'Inter vince a Rotterdam: a segno anche Zielinski nel 3-0 al Feyenoord
L'Inter conquista una convincente vittoria in Champions League, imponendosi per 3-0 sul campo del Feyenoord nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri sbloccano il risultato già all'8' con Yann Bisseck, a segno su assist di Spence, e raddoppiano al 34' grazie a Francesco Pio Esposito. Nella ripresa arriva anche la firma dell'ex Napoli Piotr Zielinski, che al 54' chiude definitivamente i conti con un gran tiro di mancino dalla distanza. Successo prezioso per la squadra di Cristian Chivu, che supera senza grosse difficoltà la trasferta di Rotterdam e prosegue il proprio cammino europeo salendo a quota 6 punti.
Champions League, tutti i risultati di martedì 3 novembre
Galatasaray 2-0 Stoccarda
Shakhtar 0-1 Sporting CP
Atletico Madrid 0-2 Bayern Monaco
Barcellona 3-0 Aston Villa
Bodø/Glimt 0-0 Lille
Feyenoord 0-3 Inter
LASK 4-0 Slovan Bratislava
Manchester United 3-2 Roma
Villarreal 0-6 PSG
UEFA Champions League 2026-2027
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