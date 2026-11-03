L'Inter vince a Rotterdam: a segno anche Zielinski nel 3-0 al Feyenoord

L'Inter vince a Rotterdam: a segno anche Zielinski nel 3-0 al FeyenoordTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:02Champions League
di Davide Baratto
L'Inter batte 3-0 il Feyenoord a Rotterdam con i gol di Bisseck, Pio Esposito e Zielinski. Tutti i risultati della serata di Champions League

L'Inter conquista una convincente vittoria in Champions League, imponendosi per 3-0 sul campo del Feyenoord nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri sbloccano il risultato già all'8' con Yann Bisseck, a segno su assist di Spence, e raddoppiano al 34' grazie a Francesco Pio Esposito. Nella ripresa arriva anche la firma dell'ex Napoli Piotr Zielinski, che al 54' chiude definitivamente i conti con un gran tiro di mancino dalla distanza. Successo prezioso per la squadra di Cristian Chivu, che supera senza grosse difficoltà la trasferta di Rotterdam e prosegue il proprio cammino europeo salendo a quota 6 punti.

Champions League, tutti i risultati di martedì 3 novembre

Galatasaray 2-0 Stoccarda

Shakhtar 0-1 Sporting CP

Atletico Madrid 0-2 Bayern Monaco

Barcellona 3-0 Aston Villa

Bodø/Glimt 0-0 Lille

Feyenoord 0-3 Inter

LASK 4-0 Slovan Bratislava

Manchester United 3-2 Roma

Villarreal 0-6 PSG