Champions League, le formazioni ufficiali dei sette match di stasera
Serata di Champions League con sette partite in programma alle ore 21:00, valide per la quarta giornata della fase campionato. Riflettori puntati sulle due italiane: l'Inter affronta il Feyenoord a Rotterdam, mentre la Roma è impegnata a Old Trafford contro il Manchester United. Tra le altre sfide spiccano Atletico Madrid-Bayern Monaco e Barcellona-Aston Villa. Completano il programma Bodø/Glimt-Lille, LASK-Slovan Bratislava e Villarreal-PSG. Di seguito le formazioni ufficiali di tutte le gare.
Le formazioni ufficiali di Champions League: martedì 3 novembre
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Zechiël, Van Houtte, Targhalline; Hadj Moussa, Nacho, Valente.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Yoro; Baleba, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo.
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Hermoso, Balerdi; Rensch, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Simeone, Llorente, Barrios, Baena; Alvarez, Sorloth.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Bischof; Karl, Olise, Davies; Kane.
BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsí, Fariñas; Pedri, Rodri; Gordon, Fermín, Lamine Yamal; Raphinha.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Kamara, João Gomes; McGinn, Manzambi, Buendía; Jackson.
BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtoft, Aleesami, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.
LILLE (4-2-3-1): Özer; Ngoy, Nianzou, Cossier, Verdonk; André, Kjærgaard; Bakwa, Mukau, Diaoune; Haraldsson.
LASK (3-5-2): Jungwirth; Andrade, Törnich, Mbuyamba; Dibango, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Molgaard; Adeniran, Usor.
SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Popovic; Camara, Markovic, Wimmer, Kozlovsky; Blackman, Martinez, Mustafic; Maros, Sporar, Camara.
VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Romero, Mouriño, Veiga, Freeman; Buchanan, Gueye, Macià, Comesaña; Pérez, Pépé.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Mayulu, Doué.
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