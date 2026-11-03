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Man United-Roma, formazioni ufficiali: out Gollini, Gasperini con il terzo portiere

Man United-Roma, formazioni ufficiali: out Gollini, Gasperini con il terzo portiereTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:05Champions League
di Davide Baratto
Manchester United-Roma, formazioni ufficiali: emergenza tra i pali per Gasperini, che perde anche Gollini dopo l'infortunio di Svilar. Tocca a Vasquez

La Roma torna in campo in Champions League per la quarta giornata della fase campionato. I giallorossi sono ospiti del Manchester United a Old Trafford, con calcio d'inizio alle 21:00. Gian Piero Gasperini deve fare i conti con una nuova emergenza tra i pali: dopo Mile Svilar, fermo ai box da diverse settimane, si è infortunato anche Pierluigi Gollini. A difendere la porta giallorossa sarà dunque il terzo portiere Devis Vasquez. Per il resto, il tecnico conferma il 3-4-2-1, con Malen riferimento offensivo supportato da Soulé e Mora. Dall'altra parte, Michael Carrick schiera i Red Devils con il 4-2-3-1, affidando a Mbeumo il peso dell'attacco.

Le formazioni ufficiali di Manchester United-Roma

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Yoro; Baleba, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Michael Carrick.
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Hermoso, Balerdi; Rensch, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.