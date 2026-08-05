Champions League, Greenwood trascina il Fenerbahce: playoff ipotecati

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Champions League, andata del terzo turno: vincono Fenerbahce e Aarhus verso i playoff.

Si sono disputate questa sera alcune delle gare d'andata del terzo turno di qualificazione alle coppe europee, ultimo passaggio prima dei playoff che assegneranno gli ultimi posti disponibili per la fase campionato. In Champions League arrivano segnali importanti da Fenerbahce e Aarhus, entrambe vittoriose e ora in vantaggio in vista delle sfide di ritorno.

Talisca e Greenwood trascinano il Fenerbahce, Bogere firma la doppietta dell'Aarhus

Il Fenerbahce supera 2-0 lo Sturm Graz grazie alle reti di Anderson Talisca e Mason Greenwood, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff. Successo con lo stesso punteggio anche per l'Aarhus, che si impone sul Sabah Baku grazie alla doppietta di Bogere, protagonista assoluto della serata. Due risultati che consentono alle formazioni turca e danese di affrontare con maggiore fiducia le gare di ritorno, decisive per proseguire il cammino verso la fase campionato della Champions League.