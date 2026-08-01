Altro colpo folle in Premier? La Top 10 dei trasferimenti più costosi dell'estate
Il mercato potrebbe presto regalare un'altra operazione destinata a far discutere. Bruno Guimaraes è infatti sempre più vicino al trasferimento dal Newcastle all'Arsenal. Le indiscrezioni delle ultime ore parlano di un'operazione da circa 90 milioni di euro, cifra necessaria per portare il centrocampista brasiliano a Londra. Per il Newcastle sarebbe un'altra cessione record dopo quella di Sandro Tonali al Tottenham, conclusa per oltre 100 milioni di euro. Ma quali sono stati finora gli acquisti più costosi dell'estate nei cinque principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Francia, Italia e Germania)? Ecco la classifica riportata quest'oggi dal prestigioso quotidiano L'Equipe.
I colpi più costosi dei Top 5 campionati europei
1) Morgan Rogers: dall'Aston Villa al Chelsea, 137 milioni di euro
2) Elliott Anderson: dal Liverpool al Manchester City, 135 milioni di euro
3) Sandro Tonali: dal Newcastle al Tottenham per 108 milioni di euro
4) Mateus Fernandes: dal West Ham al Tottenham per 99 milioni di euro
5) Anthony Gordon: dal Newcastle al Barcellona per 80 milioni di euro
6) Goncalo Ramos: dal PSG al Milan per 74 milioni di euro
7) Maxence Lacroix: dal Crystal Palace al Chelsea per 60,7 milioni di euro
8) Johan Manzambi: dal Friburgo all'Aston Villa per 60 milioni di euro
9) Jan Paul van Hecke: dal Brighton al Tottenham per 60 milioni di euro
10) Marco Palestra: dall'Atalanta al Chelsea per 57 milioni di euro
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