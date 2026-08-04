Champions League, l'andata del 3° turno preliminare: ko del Lione, pari del Bodo
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Champions, i risultati delle gare valide per l’andata del terzo turno di qualificazione
Giornata di Champions League. Si sono concluse le gare valide per l’andata del terzo turno di qualificazione: botta e risposta pirotecnico nel recupero fra Union Saint-Gilloise e Bodo/Glimt con il match che è terminato 3-3 mentre il Lione cade 2-1 a Praga contro lo Sparta. Manita invece della Dinamo Zagabria contro il Kauno Zalgiris mentre l’Olympiakos ha pareggiato 0-0 in casa contro il NEC.
Di seguito i match giocati questa sera:
Ararat Armenia-Celje 2-1
Mjallby-Slovan Bratislava 1-2
Happoel Beer Sheva-Stella Rossa 1-0
Levski Sofia-Kairat Almaty 1-0
Dinamo Zagabria-Kauno Zalgiris 5-0
Olympiakos-NEC 0-0
Union Saint-Gilloise-Bodo/Glimt 3-3
Sparta Praga-Lione 2-1
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