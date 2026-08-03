Ufficiale Champions League, sorteggiati i playoff: ecco il quadro completo

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Definiti gli accoppiamenti degli spareggi di Champions League 2026/27: il Napoli entrerà in ballo direttamente nella 'Fase Campionato'.

La UEFA ha ufficializzato gli accoppiamenti degli spareggi di Champions League 2026/27, ultimo ostacolo prima dell'accesso alla fase campionato. Il sorteggio, andato in scena oggi, ha coinvolto 14 squadre suddivise tra percorso Campioni e percorso Piazzate, con diversi confronti ancora in attesa di conoscere una delle due protagoniste, impegnate nel turno precedente.

Dal Celtic al possibile Lione: il quadro degli spareggi

Nel percorso Campioni spicca la sfida tra Celtic e LASK, mentre l'AEK Atene affronterà la vincente tra Levski Sofia e Kairat Almaty. Completano il tabellone Dinamo Zagabria/Kauno Žalgiris-Viking, Mjällby/Slovan Bratislava-Ararat-Armenia/Celje e Hapoel Beer-Sheva/Crvena Zvezda-AGF Aarhus/Sabah. Nel percorso Piazzate, invece, il possibile incrocio più prestigioso potrebbe vedere il Lione affrontare Fenerbahçe o Sturm Graz, qualora i francesi superassero lo Sparta Praga. L'altra sfida metterà di fronte la vincente di Olympiacos-N.E.C. Nijmegen e quella di Union Saint-Gilloise-Bodø/Glimt.

Le date delle sfide decisive

Le gare d'andata degli spareggi sono in programma il 18 e 19 agosto, mentre i match di ritorno si disputeranno il 25 e 26 agosto. La UEFA comunicherà successivamente date e orari definitivi degli incontri che assegneranno gli ultimi posti disponibili per la fase campionato della Champions League.

Percorso Campioni

PFC Levski Sofia (BUL) / FC Kairat Almaty (KAZ) - AEK Athens FC (GRE)

Celtic FC (SCO) - LASK (AUT)

GNK Dinamo (CRO) / FK Kauno Žalgiris (LTU) - Viking FK (NOR)

Mjällby AIF (SWE) / ŠK Slovan Bratislava (SVK) - FC Ararat-Armenia (ARM) / NK Celje (SVN)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / FK Crvena Zvezda (SRB) - AGF Aarhus (DEN) / Sabah FC (AZE)

Percorso Piazzate

Fenerbahçe SK (TUR) / SK Sturm Graz (AUT) - AC Sparta Praha (CZE) / Olympique Lyonnais (FRA)

Olympiacos FC (GRE) / N.E.C. Nijmegen (NED) - R. Union Saint-Gilloise (BEL) / FK Bodø/Glimt (NOR)