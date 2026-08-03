Quanto valgono le coppe europee? La cifra minima garantita al Napoli

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Le sette squadre italiane qualificate alle competizioni UEFA hanno già la sicurezza di incassare oltre 207 milioni di euro

La stagione europea 2026/27 parte con una certezza: le sette squadre italiane qualificate alle competizioni UEFA hanno già la sicurezza di incassare oltre 207 milioni di euro, ancora prima di scendere in campo. Si tratta dei premi minimi garantiti, calcolati da Football Meets Data, che rappresentano la base economica da cui partiranno i club italiani nelle rispettive competizioni europee.

UEFA, quanto valgono le coppe: oltre 207 milioni già garantiti alle italiane

A guidare la classifica è l'Inter, con un minimo garantito di 56,5 milioni di euro, davanti alla Roma (49,4 milioni) e al Napoli (43,3 milioni). Più staccato il Como, che partirà da 28,3 milioni, mentre Juventus (14,9 milioni) e Milan (14,2 milioni) hanno una base inferiore. Chiude l'Atalanta, con 900 mila euro garantiti.

I premi minimi garantiti:

Inter: 56,5 milioni

Roma: 49,4 milioni

Napoli: 43,3 milioni

Como: 28,3 milioni

Juventus: 14,9 milioni

Milan: 14,2 milioni

Atalanta: 0,9 milioni