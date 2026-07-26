Ufficiale Champions, la data del sorteggio: quando il Napoli conoscerà il calendario

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La UEFA ha ufficializzato il sorteggio della Champions League 2026/27: ecco la data.

La UEFA ha ufficializzato la data del sorteggio della fase campionato della Champions League 2026/27, momento chiave che definirà il cammino delle 36 squadre qualificate alla massima competizione europea. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto, quando saranno stabiliti gli accoppiamenti della prima fase del torneo. A rappresentare l'Italia ci saranno Inter, Napoli, Roma e Como, pronte a conoscere il proprio percorso europeo.

Prima i playoff, poi il calendario completo

Il sorteggio si svolgerà subito dopo la conclusione dei playoff, in programma con le gare di ritorno il 25 e 26 agosto, che assegneranno gli ultimi posti disponibili nel tabellone principale. Una volta definito il quadro completo delle 36 partecipanti, la UEFA procederà con gli abbinamenti della fase campionato e, successivamente, pubblicherà il calendario ufficiale delle gare. Le squadre qualificate potranno così conoscere date, avversarie e ordine delle sfide che apriranno la nuova stagione di Champions League.