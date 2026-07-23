Champions, poker Stella Rossa e Lech: i risultati del secondo turno preliminare

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Tutti i risultati dell'andata del secondo turno preliminare di Champions League 2026-2027.

È entrata nel vivo la Champions League 2026-2027. Dopo l'avvio dei turni di qualificazione, tra martedì e mercoledì si sono disputate le gare d'andata del secondo turno preliminare, un passaggio fondamentale per le squadre che inseguono un posto nella fase campionato. Le sfide di ritorno sono in programma la prossima settimana e decreteranno le formazioni che accederanno al terzo turno preliminare, ultimo ostacolo prima dei play-off decisivi.

I risultati dell'andata del secondo turno preliminare

Tra i risultati più significativi spiccano il netto 4-0 della Stella Rossa sul campo del Larne e il 4-1 del Lech Poznan in casa dell'AGF, successi che ipotecano la qualificazione. Vittorie di misura anche per Fenerbahce, Omonia, Levski Sofia e Sabah, mentre terminano in parità Thun-Dinamo Zagabria (1-1), KI-Kauno Zalgiris (0-0) e il pirotecnico 3-3 tra Egnatia e NK Celje. Di seguito i risultati secondo turno preliminare (andata).

Sabah Futbol Klubu-KuPS 1-0

Ararat Armenia-Shamrock Rovers 2-0

AGF-Lech Poznan 1-4

Thun-Dinamo Zagabria 1-1

Fenerbahce-Gornik Zabrze 1-0

Sturm Graz-Hearts 4-0

KI-Kauno Zalgiris 0-0

Larne-Stella Rossa 0-4

Vikingur-Beer Sheva 2-1

Omonia-Kairat 1-0

Levski Sofia-Craiova 1-0

Egnatia-NK Celje 3-3