Champions League, i risultati e le ultime qualificate: il Fenerbahce passa a Lione

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Con le gare di questa sera si è chiuso il programma dell'ultimo turno playoff di qualificazione alla Champions League e quindi è tutto pronto per il sorteggio di domani alle ore 18. Grande attesa per il big-match di Lione ed a trionfare è stato il Fenerbahce. Dopo aver pareggiato l'andata in Turchia, la squadra di Paulo Fonseca ha perso in casa, subendo i gol di Muriqi e Brown prima del 2-1 firmato dall'obiettivo della Roma Malick Fofana. Nel finale 10 minuti per Lukaku ed al fischio finale rissa scatenata dalle esultanze di Guendouzi ma il Fenerbahce torna a giocare in Champions League dopo 18 anni. Fa la storia anche la squadra norvegese del Viking, che batte 3-1 in rimonta la Dinamo Zagabria e si qualificano per la prima volta come gli azeri del Sabah. Tutto facile invece per l'AEK Atene.

AEK-Levski 4-0 (0-0 all'andata)

Celje-Slovan Bratislava 1-2 (1-1 all'andata)

Lione-Fenerbahce 1-2 (1-1 all'andata)

Viking-Dinamo Zagabria 3-1 (2-2 all'andata)