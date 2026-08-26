Il Fenerbahce si gioca l'accesso alla Champions a Lione: Lukaku ancora dalla panchina
Romelu Lukaku parte ancora dalla panchina. Nella sfida decisiva per la Champions, il ritorno del 3° turno preliminare contro il Lione, l'attaccante belga non trova spazio dal primo minuto, così come all'andata, non avendo ancora la capacità fisica di fare evidentemente più di un tempo. Una scelta che, in una gara così delicata per la qualificazione, alimenta interrogativi sulle reali condizioni fisiche del giocatore.
Intanto il suo Fenerbahce, così come il Lione, considerando le difficoltà economica si giocano una gara già cruciale (1-1 l'andata in Turchia) per introitare il ricco premio di partecipazione alla Champions. Di seguito la formazione ufficiale che scenderà in campo contro il Lione: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Nelson, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz, Greenwood, Muriqi
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