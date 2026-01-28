Champions, quanto vale la qualificazione? La cifra che può incassare il Napoli

vedi letture

Quanto varrebbe la qualificazione ai playoff o agli ottavi di finale per le squadre italiane rimaste in gioco? Se lo domanda 'Calcio&Finanza' che fornisce tutti i dati e tutte le cifre interessanti e utili sul tema.

"E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già garantiti per ognuno di questi club e che tengono conto anche della posizione minima in classifica e del bonus per l’accesso ai playoff, per le formazioni per cui questo traguardo è già matematico. In ordine di incassi:

Inter – 65,7 milioni di euro

Juventus – 60,8 milioni di euro

Atalanta – 57,7 milioni di euro

Napoli – 47,9 milioni di euro

Chiusura dedicata al Napoli: i partenopei possono puntare solamente ai playoff e la cifra in caso di qualificazione dipenderà anche dal risultato contro il Chelsea. In caso di pareggio, i premi sarebbero di circa 52 milioni di euro, mentre in caso di vittoria sui Blues verrebbe superata quota 53 milioni di euro. Di seguito, le stime squadra per squadra in base al risultato dell’ultima giornata e relativo traguardo:

Inter agli ottavi di finale – 83 milioni di euro

Inter ai playoff – 68 milioni di euro

Juventus agli ottavi di finale – 78 milioni di euro

Juventus ai playoff – 63 milioni di euro

Atalanta agli ottavi di finale – 75 milioni di euro

Atalanta ai playoff – 60 milioni di euro

Napoli ai playoff – tra 52 e 53 milioni di euro".