Maradona fortino in Europa: una sola sconfitta nelle ultime 20 in Champions

mercoledì 28 gennaio 2026, 19:30Champions League
di Fabio Tarantino

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 20 partite casalinghe di UEFA Champions League (12V, 7N), un 3-2 contro il Real Madrid nell’ottobre 2023. Complessivamente, ha perso solo il 12% delle gare interne (4/33), la terza percentuale più bassa tra le squadre che hanno disputato almeno 20 partite interne nella competizione dal 1992/93.

Altra statistica interessante, il Chelsea ha segnato in ciascuna delle ultime 20 partite nelle principali competizioni europee, già striscia record per il club. L’ultima squadra a mantenere la porta inviolata contro i Blues è stata il Real Madrid nell’aprile 2023 (sconfitta per 2-0 in UEFA Champions League).