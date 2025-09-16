Champions, risultati e classifica: Il Real vince in 10, bene anche il Tottenham

Finisce questa primissima giornata di Champions League dove non sono mancate le emozioni e le sorprese. Vi abbiamo raccontato del folle pareggio della Juventus nel recupero contro il Borussia Dortmund, ma anche della prima storica vittoria del Qarabag che ha espugnato il Da Luz di Benfica. Emozioni anche nella vittoria - in dieci uomini - del Real Madrid contro un bel Marsiglia, e i tre punti sofferti del Tottenham contro il Villarreal. Di seguito vi proponiamo il riepilogo compleso dei risultato e la classifica parziale.

I risultati delle 18:45

Athletic Bilbao - Arsenal 0-2: Martinelli 72', Trossard 87'

PSV - USG 1-3: David 9' (rigore), Ait El Hadj 39', Mac Allister 81'; van Bommel 90'

I risultati delle 21

Benfica - Qarabag 2-3: Barrenechea 6', Pavlidis 16'; Andrade 30', Duran 48', Kashchuk 86'

Juventus - Real Madrid 4-4: Adeyemi 52'; Yildiz 63'; Nmecha 65'; Vlahović 67'; Couto 74', Bensebaini 86' (rigore); Vlahovic 90',

Real Madrid - Marsiglia 2-1: Timothy Weah 22'; Mbappé 28' - 81'

Tottenham - Villarreal 1-0: Luiz Junior 4' (autogol)

La classifica aggiornata

1. Union SG 3 punti*

2. Arsenal 3*

3. Qarabag 3*

4. Real Madrid 3*

5. Tottenham 3*

6. Borussia Dortmund 1*

7. Juventus 1*

8. Chelsea 0

9. Liverpool 0

10. Manchester City 0

11. Newcastle 0

12. Monaco 0

13. PSG 0

14. Napoli 0

15. Slavia Praga 0

16. Club Brugge 0

17. Francoforte 0

18. Bayern Monaco 0

19. Bayer Leverkusen 0

20. Inter 0

21. Atalanta 0

22. Ajax 0

23. Barcellona 0

24. Atlético Madrid 0

25. Pafos 0

26. Copenaghen 0

27. Olympiakos 0

28. Bodo/Glimt 0

29. Sporting Lisbona 0

30. Galatasaray 0

31. Karait Almaty 0

32. Benfica 0*

33. Marsiglia 0*

34. Villarreal 0*

35. PSV 0*

36. Athletic Bilbao 0*

*una gara in più