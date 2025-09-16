Eurorivali - Flop Benfica, impresa del Qarabag: 3-2 e prima vittoria della storia!

vedi letture

Risultato incredibile al Da Luz tra Benfica e Qarabag, due delle otto rivali del Napoli in questa fase campionato della Champions League. Era partita forte la squadra di casa, che in sei minuti aveva sbloccato il match su un calcio d’angolo con la girata di testa dell’ex Juventus Barrenechea. Con tanto di raddoppio al 16’ di Pavlidis.

Da lì però inizia un'altra partita. A furia di attaccare il Qarabag ha messo alle corde le Aquile che poi hanno perso di mano la partita tra primo tempo e inizio ripresa: da 0-2 gli azeri sono riusciti a rimontare 2-2, riaprendo tutto a Lisbona. Il tris con tanto di colpo da biliardo di Kashchuk beffando Trubin e Bruno Lage. E l'impresa di sbancare il Da Luz riesce al Qarabag. Il primo storico trionfo di sempre per il club azero.

I risultati delle 18:45

Athletic Bilbao - Arsenal 0-2: Martinelli 72', Trossard 87'

PSV - USG 1-3: David 9' (rigore), Ait El Hadj 39', Mac Allister 81'; van Bommel 90'

I risultati delle 21

Benfica - Qarabag 2-3: Barrenechea 6', Pavlidis 16'; Andrade 30', Duran 48', Kashchuk 86'

Juventus - Real Madrid 4-4: Adeyemi 52'; Yildiz 63'; Nmecha 65'; Vlahović 67'; Couto 74', Bensebaini 86' (rigore); Vlahovic 90',

Real Madrid - Marsiglia 2-1: Timothy Weah 22'; Mbappé 28' - 81'

Tottenham - Villarreal 1-0: Luiz Junior 4' (autogol)