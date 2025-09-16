Juventus, difesa horror ma tanto cuore: folle rimonta col Borussia, 4-4 al 96'

Incredibile partita allo Stadium, ancora una volta. Finsice 4-4 la prima gara della fase campionato della Juventus che rimonta due gol negli ultimi due minuti di recupero quando ormai la gara sembrava persa e si aspettava solo il fischio finale. Prima Vlahovic, autore di una doppietta da subentrante, e poi Kelly allo scadere - dopo un lungo controllo VAR - per l'incredibile rimonta finale.

Doccia gelata per il Borussia Dortmund che era salito sul 4-2 con le reti di Couto e Bensebaini dopo che - come detto - Vlahovic e Yildiz avevano riacciuffato i vantaggi di Adeyemi e Nmecha. Juventus apparsa molto fragile, subendo 7 gol in due partite, ma che ancora una volta non molla e trova la rimonta nel finale.

I risultati delle 18:45

Athletic Bilbao - Arsenal 0-2: Martinelli 72', Trossard 87'

PSV - USG 1-3: David 9' (rigore), Ait El Hadj 39', Mac Allister 81'; van Bommel 90'

I risultati delle 21

Benfica - Qarabag 2-3: Barrenechea 6', Pavlidis 16'; Andrade 30', Duran 48', Kashchuk 86'

Juventus - Real Madrid 4-4: Adeyemi 52'; Yildiz 63'; Nmecha 65'; Vlahović 67'; Couto 74', Bensebaini 86' (rigore); Vlahovic 90',

Real Madrid - Marsiglia 2-1: Timothy Weah 22'; Mbappé 28' - 81'

Tottenham - Villarreal 1-0: Luiz Junior 4' (autogol)