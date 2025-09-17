Champions, risultati e classifica: l'Inter vince, Atalanta asfaltata da Kvara! Assist per Raspadori
Di seguito tutti i risultati della serata di Champions League
Olympiacos - Pafos 0-0
Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2
23' e 74' Mbodji (S), 78' Bassi (B), 90' Fet (B)
Ajax - Inter 0-1
42' e 47' Thuram
Bayern Monaco - Chelsea 3-1
20' aut. Chalobah (B), 27'rig. e 63' Kane (B), 29' Palmer (C)
Liverpool - Atlético Madrid 3-2
4' Robertson (L), 6' Salah (L), 45' + 3 e 81' Llorente (A), 90' + 2 Van Dijk (L)
Paris Saint-Germain - Atalanta 4-0
3' Marquinhos, 39' Kvaratskhelia, 51' Nuno Mendes, 90' + 1 Gonçalo Ramos
Questa la classifica aggiornata
1. Paris Saint-Germain 3
2. Union Saint-Gilloise 3
3. Bayern Monaco 3
4. Arsenal 3
5. Inter 3
6. Qarabag 3
7. Liverpool 3
8. Real Madrid 3
9. Tottenham 3
10. Borussia Dortmund 1
11. Juventus 1
12. Bodo/Glimt 1
13. Slavia Praga 1
14. Pafos 1
15. Olympiacos 1
16. Manchester City 0
17. Newcastle 0
18. Monaco 0
19. Napoli 0
20. Brugge 0
21. Eintracht Francoforte 0
22. Bayer Leverkusen 0
23. Barcellona 0
24. Copenaghen 0
25. Sporting CP 0
26. Galatasaray 0
27. Kairat 0
28. Atlético Madrid 0
29. Benfica 0
30. Marsiglia 0
31. Villarreal 0
32. Chelsea 0
33. PSV Eindhoven 0
34. Ajax 0
35. Athletic 0
36. Atalanta 0
MARCATORI
2 reti: Vlahovic (Juventus), Kane (Bayern), Llorente (Atlético Madrid), Mbappé (Real Madrid), Mbodji (Slavia Praga), Thuram (Inter)
PRIMA GIORNATA, 18 SETTEMBRE
Brugge - Monaco (ore 18.45)
Copenaghen - Bayer Leverkusen (ore 18.45)
Eintracht Francoforte - Galatasaray (ore 21)
Manchester City - Napoli (ore 21)
Newcastle - Barcellona (ore 21)
Sporting CP - Kairat (ore 21)
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro