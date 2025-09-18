Conte da record: oggi raggiunge Ancelotti e Ranieri in una speciale classifica
C'è una statistica molto interessante relativa all'allenatore del Napoli in vista del debutto in Champions League previsto per questa sera all'Etihad contro il Manchester City di Guardiola.
Il Napoli, infatti, sarà la quinta squadra diversa allenata da Antonio Conte in Champions Legue (oltre a Juventus, Chelsea, Internazionale e Tottenham): gli unici italiani ad aver allenato altrettanti club nella competizione (dal 1992/93) sono Carlo Ancelotti (8) e Claudia Ranieri (6).
