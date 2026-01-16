Ufficiale Copenhagen-Napoli, il programma della vigilia: gli orari di conferenze e allenamenti

vedi letture

Oggi è la vigilia di Napoli-Sassuolo, match di Serie A in programma domani al Maradona. Ma siamo anche a soli quattro giorni dal ritorno della Champions League. Gli azzurri saranno impegnati infatti martedì sera in una partita decisiva in casa del Copenhagen.

La spedizione danese comincerà, come di consueto, il giorno prima con il consueto media-day. Lunedì sono previste le due conferenze stampa: quella di Antonio Conte e di un calciatore azzurro andrà in scena alle 19:15 allo stadio Parken, mentre quella dell'allenatore dei danese Jacob Neestrup è prevista per le 17.

FC Copenhagen-Napoli

MD-1 - Lunedì 19 Gennaio

Ore 11:00 Allenamento Open SSCN (primi 15 minuti) al SSC Napoli Training Center

Ore 19:15 Conferenza Conte + calciatore allo stadio Parken

Ore 14:30 Allenamento Open FC Copenhagen (primi 15 minuti) presso il Training Ground in Frederiksberg

Ore 17:00 Conferenza Neestrup + calciatore allo stadio Parken