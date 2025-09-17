Di Lorenzo affianca Conte: il capitano in conferenza alla vigilia del City

Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, sarà protagonista insieme ad Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 settembre alle ore 20 italiane (le 19 locali) all’Etihad Stadium di Manchester. Ovviamente potrete seguire la diretta testuale dell'evento, come sempre, live su Tuttonapoli.net, sul nostro sito e scaricando la nostra app gratuita.