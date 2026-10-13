Napoli, digiuno in Champions da quasi un anno: la data dell'ultima vittoria
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Per il Napoli è la decima partecipazione alla Champions League, e il miglior risultato resta il quarto di finale della stagione 2022/23. Gli azzurri arrivano a Villarreal con una striscia negativa da interrompere: alla prima giornata hanno perso 0-1 al Maradona contro l’Arsenal, e in Champions non vincono da quattro partite, con un pareggio e tre sconfitte. Il rendimento recente è ancora più pesante se allargato: soltanto due successi nelle ultime 11 gare, con tre pareggi e sei sconfitte.
Ancora peggio in trasferta, dove la squadra è ferma a sei partite europee senza vittorie, con un pari e cinque ko. Il successo in Spagna sarebbe dunque un segnale importante, per il risultato e per la fiducia del gruppo.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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