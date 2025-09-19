Disastro Galatasaray: la squadra di Osimhen perde 5-1 contro il Francoforte

di Davide Baratto

Serata da cancellare per il Galatasaray: la squadra di Victor Osimhen - assente del match a causa di un infortunio alla caviglia - ha subito una goleada dall'Eintracht Francoforte. Sconfitta per 5-1 che pesa, oltre che il risultato in sè, anche per la differenza reti: il match in realtà era stato sbloccato proprio dai turchi grazie alla rete di Akgun dopo 8 minuti, poi blackout totale con tre gol subiti a fine primo tempo, ed altri due nella ripresa.