Eintracht, Glasner verso il Napoli: “Dimostrato che siamo capaci di risultati straordinari”

>Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco dopo l’1-1 contro lo Stoccarda: “Dobbiamo ammettere che abbiamo molto su cui lavorare. Siamo stati più dominanti nel secondo tempo, siamo passati in vantaggio e il 2-0 era nell'aria. Poi non ci comportiamo bene quando c'è un contropiede e abbiamo preso gol al primo tiro in porta dello Stoccarda. Di conseguenza hanno avuto due o tre buone opportunità. Dobbiamo accettare il punto, anche se volevamo di più. I ragazzi lavorano sodo. Ma abbiamo bisogno di ritrovare più fiducia in noi stessi. Dobbiamo insistere e non nascondere la testa sotto la sabbia. Oggi prevale la delusione, da domani si prepara il Napoli. Lo abbiamo spesso dimostrato che siamo capaci di risultati straordinari. Per quanto riguarda Sow e Ansgar, presumo che saranno nuovamente operativi mercoledì”.