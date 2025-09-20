Eurorivali, il Chelsea sfida il Man United a Old Trafford: le scelte di Amorim e Maresca
Sono ufficiali le formazioni di Manchester United-Chelsea, sfida di cartello della quinta giornata di Premier League in programma alle ore 18:30 ad Old Trafford. Dopo il pesante 3-0 incassato nel derby contro il Manchester City, i Red Devils cercano riscatto davanti al proprio pubblico. Di fronte c’è un Chelsea - eurorivale del Napoli in Champions League - reduce dal 2-2 a Brentford in campionato e dal ko per 3-1 in trasferta contro il Bayern Monaco al debutto in Champions. Di seguito le scelte dei due allenatori:
MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Mazraoui, De Ligt, Maguire; Dorgu, Casemiro, Fernandes, Shaw: Diallo, Mbeumo; Sesko. All. Amorim
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Joao Pedro. All. Maresca.
