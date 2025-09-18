Formazione Manchester City: recupero in extremis per Guardiola

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul Manchester City e sull'infermeria a poche ore dalla sfida di questa sera contro il Napoli. Per il tecnico dei Citizens, cuimancheranno Ait Nouri in difesa, Cherki e Kovacic a centrocampo e Omar Marmoush in attacco, c'è una buona notizia, un motivo per cui sorridere.

"La buona notizia è il ritorno di Stones, che ha ripreso gli allenamenti e dovrebbe essere in campo questa sera. Del resto, proprio in difesa - sia nelle transizioni, sia con le occasioni create nel finale dallo United - si evidenziano i difetti maggiori del City attuale e uno come Stones può dare sicuramente una mano", si legge.