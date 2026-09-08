Ufficiale Arsenal, salta la conferenza di Arteta prima del Napoli: il motivo

vedi letture

La vigilia di Napoli-Arsenal si arricchisce di un imprevisto per i Gunners. A causa di un forte ritardo del volo dalla capitale inglese, la spedizione guidata da Mikel Arteta non è riuscita ad arrivare a Napoli in tempo per rispettare la finestra oraria prevista dalle normative UEFA per gli impegni stampa.

Il regolamento della Champions League impone che le conferenze stampa ufficiali della vigilia debbano svolgersi entro e non oltre le 20:00 ora locale. Non potendo garantire la presenza all'impianto entro il limite stabilito, il club londinese ha dovuto rinunciare all'evento. La squadra di Arteta atterrerà direttamente in serata per trasferirsi nel proprio hotel e concentrarsi esclusivamente sul match di domani sera, senza sostenere ulteriori incontri con i giornalisti prima del fischio d'inizio.