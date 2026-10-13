Disastro Inter! Tresoldi fa tripletta, papera di Josep Martinez: Chivu ancora a zero

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Inter sconfitta 4-3 dal Brugge a San Siro: tripletta di Tresoldi, errore di Josep Martinez e zero punti in Champions.

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l'Inter di Cristian Chivu, che dopo il ko all'esordio contro il Real Madrid cade anche a San Siro contro il Brugge. Finisce 3-4 per i belgi, trascinati da uno straordinario Nicolò Tresoldi, autore di una tripletta, e dalla rete di Vermant. Non bastano ai nerazzurri la doppietta di Lautaro Martinez, tornato al gol dopo undici mesi, e il sigillo di Bonny. Dopo un buon avvio dell'Inter, il Brugge cresce e al 25' sfiora il vantaggio con Tresoldi, che colpisce l'incrocio dei pali. Cinque minuti più tardi gli ospiti passano: Forbs viene atterrato in area da Calhanoglu e Tresoldi trasforma il calcio di rigore. La reazione nerazzurra è immediata, con una clamorosa traversa dello stesso centrocampista turco, prima del pareggio firmato da Lautaro al 44' su uno splendido assist di tacco di Dimarco.

Inter-Brugge, disastro Josep Martinez: Tresoldi segna tre gol, Chivu resta a zero in Champions

Nella ripresa la serata dell'Inter si trasforma in un incubo, soprattutto per Josep Martinez, protagonista di un grave errore al 63'. Il portiere nerazzurro esce inspiegabilmente dalla propria area per intercettare un lancio dalle retrovie, ma l'azione si conclude con il secondo gol di Tresoldi. Il Brugge continua a rendersi pericoloso, colpisce un altro palo e trova anche il terzo centro personale dell'attaccante italo-tedesco, che completa una tripletta da sogno. All'81' Lautaro Martinez prova a riaprire la partita con il gol del 2-3, ma Vermant ristabilisce immediatamente le distanze firmando il poker belga. Nel finale Bonny, entrato nella ripresa, realizza il definitivo 3-4, senza però riuscire a evitare la sconfitta. Per l'Inter è un altro passo falso pesantissimo: zero punti dopo due giornate della League Phase, sette gol subiti complessivamente nelle due sconfitte europee e una situazione di classifica che comincia a farsi complicata.