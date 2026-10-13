Villarreal-Napoli, la UEFA sceglie il migliore in campo: premiato Mouriño
È Santiago Mouriño il migliore in campo di Villarreal-Napoli, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Il difensore uruguaiano del club spagnolo ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di Player of the Match assegnato dalla UEFA, al termine della partita disputata contro la squadra di Massimiliano Allegri. A celebrare il proprio calciatore è stato lo stesso Villarreal attraverso un post pubblicato sui canali social ufficiali.
Villarreal-Napoli 3-1, Mouriño eletto migliore in campo dalla UEFA
Il riconoscimento a Santiago Mouriño arriva al termine della vittoria per 3-1 del Villarreal contro il Napoli, risultato che premia la formazione spagnola nella seconda giornata della massima competizione europea. Per il difensore uruguaiano si tratta di una soddisfazione personale importante, impreziosita dal premio individuale assegnato dalla UEFA. Una serata da ricordare per Mouriño e per il Villarreal, mentre gli azzurri di Allegri escono sconfitti dalla trasferta spagnola.
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