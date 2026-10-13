Champions League, classifica amara per Napoli e Inter: entrambe a zero punti

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Champions League, Napoli e Inter ancora a zero punti dopo due sconfitte. Tutti i risultati della seconda giornata.

Si chiude con una doppia delusione italiana la prima serata della seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27. Il Napoli di Massimiliano Allegri cade per 3-1 sul campo del Villarreal, mentre l'Inter di Cristian Chivu viene sconfitta 4-3 a San Siro dal Club Brugge, al termine di una partita ricca di gol e colpi di scena. Due risultati pesanti per il cammino europeo delle formazioni italiane, che perdono terreno nella classifica generale. Particolarmente complicata la situazione dei nerazzurri, ancora fermi a zero punti dopo le prime due giornate, mentre anche il Napoli dovrà cercare un'immediata reazione per risalire la graduatoria.

Classifica Champions League, la situazione delle italiane

Dopo due giornate, Napoli e Inter sono entrambe ferme a zero punti. Gli azzurri hanno una differenza reti di -3, con un gol segnato e quattro subiti, mentre i nerazzurri sono a -2, con quattro reti realizzate e sei incassate. A punteggio pieno, tra le squadre già scese in campo due volte, ci sono Barcellona, Arsenal e Sporting CP.

La classifica aggiornata della League Phase in Champions League

1. Barcellona 6 punti (differenza reti +7)

2. Sporting 6 (+4)

3. Arsenal 6 (+4)

4. Bayern Monaco 4 (+5)

5. PSG 3 (+5)

6. Como 3 (3)

7. Manchester United 3 (+2)

8. Stoccarda 3 (+2)

9. Manchester City 3 (+2)

10. Villarreal 3 (+1)

11. Aston Villa 3 (+1)

12. Betis 3 (+1)

13. Atletico Madrid 3 (+1)

14. Borussia Dortmund 3 (+1)

15. Liverpool 3 (+1)

16. Real Madrid 3 (+1)

17. AEK 3 (+1)

18. Club Brugge 3 (0)

19. Lens 3 (-1)

20. Lipsia 3 (-2)

21. Sabah 3 (-2)

22. Shakhtar D. 1 (0)

23. Roma 1 (0)

24. Fenerbahce 1 (0)

25. PSV 1 (-1)

26. Viking 1 (-2)

27. LASK 0 (-1)

28. Inter 0 (-2)

29. Porto 0 (-2)

30. Slavia Praga 0 (-3)

31. Napoli 0 (-3)

32. Lille 0 (-4)

33. Feyenoord 0 (-4)

34. Galatasaray 0 (-5)

35. Slovan Bratislava 0 (-5)

36. Bodo/Glimt 0 (-5)