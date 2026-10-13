Champions League, classifica amara per Napoli e Inter: entrambe a zero punti
Si chiude con una doppia delusione italiana la prima serata della seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27. Il Napoli di Massimiliano Allegri cade per 3-1 sul campo del Villarreal, mentre l'Inter di Cristian Chivu viene sconfitta 4-3 a San Siro dal Club Brugge, al termine di una partita ricca di gol e colpi di scena. Due risultati pesanti per il cammino europeo delle formazioni italiane, che perdono terreno nella classifica generale. Particolarmente complicata la situazione dei nerazzurri, ancora fermi a zero punti dopo le prime due giornate, mentre anche il Napoli dovrà cercare un'immediata reazione per risalire la graduatoria.
Classifica Champions League, la situazione delle italiane
Dopo due giornate, Napoli e Inter sono entrambe ferme a zero punti. Gli azzurri hanno una differenza reti di -3, con un gol segnato e quattro subiti, mentre i nerazzurri sono a -2, con quattro reti realizzate e sei incassate. A punteggio pieno, tra le squadre già scese in campo due volte, ci sono Barcellona, Arsenal e Sporting CP.
La classifica aggiornata della League Phase in Champions League
1. Barcellona 6 punti (differenza reti +7)
2. Sporting 6 (+4)
3. Arsenal 6 (+4)
4. Bayern Monaco 4 (+5)
5. PSG 3 (+5)
6. Como 3 (3)
7. Manchester United 3 (+2)
8. Stoccarda 3 (+2)
9. Manchester City 3 (+2)
10. Villarreal 3 (+1)
11. Aston Villa 3 (+1)
12. Betis 3 (+1)
13. Atletico Madrid 3 (+1)
14. Borussia Dortmund 3 (+1)
15. Liverpool 3 (+1)
16. Real Madrid 3 (+1)
17. AEK 3 (+1)
18. Club Brugge 3 (0)
19. Lens 3 (-1)
20. Lipsia 3 (-2)
21. Sabah 3 (-2)
22. Shakhtar D. 1 (0)
23. Roma 1 (0)
24. Fenerbahce 1 (0)
25. PSV 1 (-1)
26. Viking 1 (-2)
27. LASK 0 (-1)
28. Inter 0 (-2)
29. Porto 0 (-2)
30. Slavia Praga 0 (-3)
31. Napoli 0 (-3)
32. Lille 0 (-4)
33. Feyenoord 0 (-4)
34. Galatasaray 0 (-5)
35. Slovan Bratislava 0 (-5)
36. Bodo/Glimt 0 (-5)
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro