Champions, Bayern beffato al 90' dal Viking! Barcellona show, Atletico batte lo United
Serata ricca di gol e sorprese in Champions League, con il risultato più clamoroso che arriva dalla Norvegia, dove il Viking ferma il Bayern Monaco sul 3-3. I padroni di casa si portano sul doppio vantaggio, ma i bavaresi reagiscono ribaltando completamente la partita fino al 2-3. Quando la rimonta sembra ormai completata, arriva però il pareggio dei norvegesi al 90', che regala al Viking un risultato prestigioso. Successo in rimonta, invece, per il Barcellona contro il Galatasaray. I turchi passano in vantaggio con Batrakov, servito dopo una grande accelerazione di Leao sulla fascia sinistra, ma Cancelo ristabilisce la parità. Nella ripresa sale in cattedra Lamine Yamal, protagonista con assist decisivi per i compagni: Fermin Lopez, Gordon e Adeyemi completano la rimonta blaugrana, fissando il risultato sul 4-1.
Champions League, Atletico Madrid-Manchester United 2-0: vincono anche Arsenal e Lipsia
Sorride anche l'Atletico Madrid, che supera 2-0 il Manchester United. La squadra spagnola sblocca il risultato dopo appena 50 secondi grazie a Barrios, mentre i Red Devils colpiscono due legni senza riuscire a trovare il pareggio. Nella ripresa arriva il raddoppio dell'ex Atalanta Ademola Lookman, che mette al sicuro il successo dei Colchoneros. Serata complicata per la formazione allenata da Michael Carrick, costretta anche a fare i conti con l'espulsione di Yoro. Vittoria di misura per il Lipsia contro il PSV, decisa da una rete di Gruda: decisivo anche un calcio di rigore neutralizzato all'ex Inter Ivan Perisic. Tutto facile nella ripresa per l'Arsenal, che dopo un avvio poco brillante travolge il Lille segnando tre reti nell'arco di appena sette minuti. Una serata europea che conferma l'imprevedibilità della competizione, tra rimonte, risultati sorprendenti e successi importanti.
Arsenal-Lille 3-0
64' Timber (A), 67' Eze, (A), 71' Saka (A)
Atletico Madrid-Manchester United 2-0
1' Barrios (A), 79' Lookman (A)
Inter-Club Brugge 3-4
44' e 81' Lautaro Martinez (I), 30' rig., 63' e 74' Tresoldi (CB), 87' Vermant (CB), 90+3' Bonny (I)
Galatasaray-Barcellona 1-4
28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' F. Lopez (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)
RB Lipsia-PSV Eindhoven 1-0
75' Gruda (L)
Viking-Bayern Monaco 3-3
2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 54' rig. e 60' Kane (B), 71' L. Diaz (B), 90' Haugen (V)
Villarreal-Napoli 3-1
8' Rrahmani (N), 23' Mikautadze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi
Giocate alle 18.45:
Lens-Sporting Lisbona 0-2
22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praga 2-0
49' Parris (S), 88' Mickels (S)
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