Kvara si fa male in PSG-Barcellona, preoccupazione per l'ex Napoli: le ultime sulle condizioni
Brutte notizie per il Paris Saint-Germain, che deve fare i conti con l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia durante la sfida di Champions League contro il Barcellona. Nonostante la vittoria per 4-2, la serata europea della formazione di Luis Enrique è stata segnata dai problemi fisici accusati dall'ex attaccante del Napoli e da Ousmane Dembélé. Due situazioni che preoccupano lo staff tecnico parigino, chiamato a valutare le condizioni dei propri giocatori in vista dei prossimi impegni.
Infortunio Kvaratskhelia, il PSG attende notizie sulle condizioni dell'ex Napoli
Restano da chiarire l'entità del problema fisico accusato da Kvaratskhelia e gli eventuali tempi di recupero. Il georgiano è uscito al 59', sostituito da Akliouche, dopo una torsione del ginocchio destro durante un contrasto. Kvara ha lasciato il campo sorretto dallo staff medico, senza riuscire ad appoggiare normalmente il piede a terra. Sono attesi gli esami strumentali per stabilire la gravità del problema: al momento non c'è una diagnosi confermata.
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