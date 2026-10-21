Politano festeggia su Instagram: “Il calcio ti toglie, il calcio ti dà”. Poi la dedica speciale

Politano celebra il successo del Napoli contro il Bodø/Glimt con un messaggio su Instagram e una dedica speciale.

Dopo la vittoria per 4-3 del Napoli contro il Bodø/Glimt in Champions League, Matteo Politano ha affidato al proprio profilo Instagram un messaggio di soddisfazione e riscatto. L'esterno azzurro, protagonista della serata con un gol e un assist, ha celebrato la reazione della squadra dopo le difficoltà delle ultime settimane. Una prestazione importante, impreziosita dalla rete realizzata dopo appena 54 secondi, la più veloce di un calciatore del Napoli nella storia della Champions League.

Politano, il messaggio dopo Napoli-Bodø/Glimt e la dedica al bebè

“Il calcio ti toglie, il calcio ti dà. Era quello che volevamo. Una reazione, subito. E un pensiero speciale!". Questo il messaggio pubblicato da Politano su Instagram dopo il successo contro i norvegesi. Il riferimento al bebè assume un significato particolare alla luce della notizia che l'esterno azzurro diventerà nuovamente papà. Politano e la moglie Alessandra Esposito sono infatti in attesa di un altro figlio, una gioia personale che rende ancora più speciale la serata vissuta allo stadio Maradona.