Champions League, PSG-Barcellona 4-2, Liverpool rimonta il Villarreal: tutti i risultati
Terza giornata di Champions League ricca di gol, spettacolo e risultati importanti per le squadre italiane. Il Napoli di Massimiliano Allegri conquista i primi tre punti europei superando 4-3 il Bodo/Glimt al termine di una sfida combattutissima, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini travolge 4-0 lo Slovan Bratislava. Nel big match della serata, il Paris Saint-Germain batte 4-2 il Barcellona, grazie anche alle reti nel finale di Vitinha e Fabian Ruiz. Una vittoria prestigiosa per la squadra di Luis Enrique, che deve però fare i conti con gli infortuni di Dembélé e dell'ex Napoli Kvaratskhelia.
Champions League, tutti i risultati della terza giornata: Liverpool rimonta il Villarreal, City a valanga
Serata spettacolare anche ad Anfield, dove il Liverpool supera 4-3 il Villarreal, protagonista pochi giorni fa della vittoria contro il Napoli. I Reds riescono a ribaltare uno svantaggio di due reti, completando una rimonta entusiasmante. Tutto facile invece per il Manchester City, che travolge 5-1 l'AEK Atene con una tripletta di Phil Foden. Successo esterno per il PSV, vittorioso 1-0 sul campo del Porto, mentre Stoccarda e Atletico Madrid si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1.
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