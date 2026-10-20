Poker Roma all'Olimpico! Tutto facile per i giallorossi contro lo Slovan
La Roma di Gian Piero Gasperini conquista una netta vittoria nella terza giornata della fase campionato di Champions League, travolgendo 4-0 lo Slovan Bratislava allo stadio Olimpico. Una serata positiva per i giallorossi, che si impongono con quattro reti contro la formazione allenata da Yaya Touré e conquistano tre punti preziosi per il proprio cammino europeo. Un risultato che restituisce fiducia alla squadra capitolina e premia le scelte di Gasperini, protagonista di diverse novità nell'undici iniziale.
Roma-Slovan Bratislava 4-0, Gasperini cambia formazione e conquista tre punti in Champions
La Roma risponde sul campo con una vittoria convincente, nonostante le numerose modifiche apportate dal tecnico rispetto alle precedenti uscite. Gasperini ha scelto di lasciare inizialmente in panchina Mancini, Ndicka e Soulé, affidandosi a Ghilardi, Balerdi ed Hermoso in difesa e alla coppia Rodrigo Mora-Pellegrini alle spalle di Malen. Il successo contro lo Slovan Bratislava permette ai giallorossi di guardare con maggiore fiducia ai prossimi appuntamenti, a cominciare dalla sfida di campionato contro il Napoli.
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