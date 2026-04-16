Ufficiale Niente 5° posto Champions: la Serie A avrà 4 squadre nel 2026-2027

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L’eliminazione del Bologna dall’Europa League e della Fiorentina dalla Conference League certifica quanto era ormai nell’aria da tempo

L’eliminazione del Bologna dall’Europa League e della Fiorentina dalla Conference League certifica quanto era ormai nell’aria da tempo: la Serie A si presenterà con quattro squadre alla prossima edizione della Champions League. Non essendoci più club italiani in corsa nelle competizioni europee, infatti, il movimento non ha più la possibilità di recuperare terreno nel ranking UEFA stagionale.

Il bilancio del calcio italiano e il futuro del movimento

Il bilancio complessivo è negativo e coinvolge tutto il sistema: il Napoli è uscito nella League Phase di Champions, mentre Inter e Juventus si sono fermate ai playoff. Meglio ha fatto l’Atalanta, ma l’eliminazione agli ottavi non è bastata a invertire la tendenza. L’ultimo successo internazionale resta quello della Roma, e il quadro porta così a due squadre qualificate in Europa League e una ai preliminari di Conference.