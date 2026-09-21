Pistocchi punge: “Amorim -2 dal primo posto, ma le vedove allegre volevano esonerarlo…”

vedi letture

Pistocchi commenta le vittorie di Milan e Juventus e critica duramente gli errori arbitrali e il nuovo corso di Orsato.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo X, ha commentato le vittorie di Milan e Juventus nella quinta giornata di Serie A, soffermandosi sulla crescita delle due squadre: “Il Milan di Amorim che le cariatidi tv e le vedove allegre volevano esonerare batte 3:0 il Lecce e sale a 11pt dopo 5 partite (miglior progressione degli ultimi anni) a -2 dalla testa della classifica, in netta crescita. Vince anche la Juve, che batte 2:0 l’Atalanta e sale a quota 10, con una prestazione solida e un pò di fortuna”.

“Non si capisce perché il nuovo corso di Orsato venga considerato un grande successo”

Pistocchi ha poi parlato di Luciano Spalletti e delle decisioni arbitrali: “Spalletti si diverte e sottolinea che giornali e opinionisti avrebbero già cambiato due volte allenatore, e le due big, pur con qualche problemino sono in crescita. Purtroppo gravi errori arbitrali hanno ancora una volta inficiato il risultato del campo: non si capisce perché ma il nuovo corso di #Orsato viene considerato un grande successo. Anzi, si capisce benissimo”.