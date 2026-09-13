Eurorivali, tris del Brugge: Vetlesen protagonista con una doppietta
Successo in campionato per il Club Brugge, eurorivale del Napoli in Champions League, che al Jan Breydel Stadium ha battuto 3-1 il Royal Antwerp nella sesta giornata della Jupiler Pro League. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 13' grazie al calcio di rigore trasformato da Hugo Vetlesen, ma la reazione degli ospiti è arrivata appena sei minuti più tardi con Jackson Porozo, autore della rete dell'1-1. Il risultato è rimasto in equilibrio fino all'intervallo.
Vetlesen firma la doppietta, Virgili chiude i conti
Nella ripresa il Brugge ha impiegato appena cinque minuti per tornare avanti, ancora con Vetlesen, che al 50' ha realizzato la personale doppietta. La formazione di casa ha poi messo al sicuro il risultato al 78' con Jan Virgili, autore del definitivo 3-1. Una risposta importante per il Brugge dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Aston Villa nella prima giornata di Champions League, in vista dei prossimi impegni stagionali e della futura sfida europea contro il Napoli.
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