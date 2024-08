Preliminari Champions: non solo Mou, fuori Apoel, Twente e Ferencvaros

Giornata di ritorno di preliminari di Champions League oggi, per designare i fortunati che potranno proseguire nel cammino del prestigioso torneo targato UEFA. Oltre all'eliminazione del Fenerbahce di Mourinho, eliminati gli israeliani dell'APOEL Beer Sheva visto il risultato dell'andata favorevole ai rivali dello Slovan (2-0), mentre il Bodo Glimt passa letteralmente sopra i polacchi dello Jagiellonia per 4-1 dopo il risultato positivo, seppur striminzito, del primo match per 1-0.

Chiude momentaneamente le fila il Twente, che per un soffio non beffa il Salisburgo in una gara di ritorno mozzafiato e ricca di spettacolo e gol. Un 3-3 ribattuto colpo su colpo, da Kjaergaard ad aprire le marcature passando per il raddoppio di Dorgeles (25'), poi gli olandesi hanno provato a risollevarsi con Hilgers a due minuti dalla fine per poi essere ristaccati con il tris di Yeo (46').

Nella ripresa però nel Salisburgo cala l'attenzione e la tensione e il Twente prova ad approfittarne, prima su accorcio di Hoorenbeeck e poi a tre giri d'orologio dal triplice fischio su firma di Steijn. Ma il risultato dell'andata segna il destino di entrambe e alla fine a passare il turno è il club targato Red Bull.

Ha la meglio il Malmo contro il PAOK Salonicco in un doppio incrocio da cardiopalma per la sequela di gol realizzati e il passaggio del turno spesso in discussione. Nemmeno i turchi del Ferencvaros, come il Fener, trovano gioia questa sera nell'1-1 siglato contro il Midtiylland: decide la gara d'andata e il risultato totale di 3-1.

Goleada del Qarabag che non ha mai smesso di attaccare il Ludogorets dall'inizio alla fine, cacciando via con un 7-2 i bulgari dalla Champions. Brivido per lo Sparta Praga, ma alla fine i rumeni dell'FCSB non riescono ad acciuffare il pari complessivo, tenendo conto del primo incrocio in casa degli azeri.

In scioltezza, seppur di misura, lo Slavia Praga sull'Union Saint Gilloise, serra i ranghi la vittoria senza storia della Dynamo Kiev sui Rangers per confermare il risultato positivo dell'andata.

Tutti i risultati di oggi

APOEL-Slovan 0-0

Bodo Glimt-Jagiellonia 4-1

Twente-Salisburgo 3-3

Fenerbahce-Lille 1-1

PAOK-Malmo 3-4

Ferencvaros-Midtiylland 1-1

Ludogorets-Qarabag 2-7

FCSB-Sparta Praga 2-3

USG-Slavia Praga 0-1

Rangers-Dynamo Kiev 0-2