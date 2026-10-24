Psg, Luis Enrique sull'infortunio di Kvara: “Lesione dura. Non siamo obbligati a comprare"

Luis Enrique commenta il grave infortunio di Kvaratskhelia, chiarisce la posizione del PSG sul mercato e parla delle rotazioni offensive.

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain, costretto a fare i conti con l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. Alla vigilia della sfida contro il Lione, l'allenatore Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa per commentare le condizioni dell'ex attaccante del Napoli e le possibili ripercussioni sulla squadra. Il tecnico spagnolo ha espresso vicinanza al georgiano, invitando però l'ambiente a mantenere un atteggiamento positivo: “Purtroppo lo sapevamo già. È una lesione dura. Pensi al giocatore, a quello che dovrà affrontare. È difficile, ma bisogna restare positivi”. Luis Enrique ha poi ricordato come gli stop fisici facciano parte della carriera di ogni atleta: “Quando sei un giocatore professionista e vuoi avere una carriera di 10-15 anni, devi mettere in conto anche gli infortuni”.

PSG, Luis Enrique sul mercato dopo l'infortunio di Kvaratskhelia: “Non siamo obbligati a comprare”

L'assenza di Kvaratskhelia potrebbe spingere il PSG a cercare un sostituto durante il mercato di gennaio, ma Luis Enrique non considera indispensabile un nuovo acquisto. Alla domanda su un possibile intervento della società, l'allenatore ha risposto: “No, non particolarmente”. Il tecnico ha quindi ribadito la propria fiducia nelle risorse già a disposizione: “Nessun infortunio significa che bisogna necessariamente acquistare nuovi giocatori. All'inizio della stagione ho detto che potevamo sopportare tutto, anche se ci sarebbero stati infortuni importanti”. La posizione del club non esclude comunque eventuali operazioni, qualora si presentassero occasioni interessanti: “Restiamo comunque attenti alle opportunità. È una possibilità che abbiamo”.

Sul piano tattico, Luis Enrique ha spiegato di voler continuare a puntare sui propri principi di gioco, mantenendo però la flessibilità necessaria per sorprendere gli avversari: “Sarà come al solito. Non voglio cambiare nulla di quello che ho fatto, ma voglio anche cambiare tutto. È ciò che devi fare per restare imprevedibile”. Le scelte dipenderanno dalle caratteristiche degli avversari e dalle esigenze del momento, anche alla luce dei numerosi problemi fisici: “Dipende dalla squadra e dal periodo. È vero che perdere tre giocatori nella stessa partita è strano. Ma questa situazione rappresenta una motivazione per noi come gruppo. Pensiamo a migliorare”.