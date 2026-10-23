Natan sempre più leader anche in Champions: che elogi per l'ex azzurro

Bartra e Natan sono il muro del Betis. In Spagna piovono elogi per la coppia di centrali della squadra andalusa, e tra i più apprezzati c’è proprio Natan, ex difensore del Napoli, che nel nuovo ambiente sembra aver ritrovato fiducia e continuità. Una crescita che la stampa iberica sottolinea con grande attenzione, evidenziando la solidità del reparto arretrato e l’intesa costruita con l’esperto compagno, e che riporta il nome del brasiliano al centro del dibattito anche in Italia.

Un’intesa che funziona, il rilancio dell’ex azzurro

La coppia Bartra-Natan è diventata uno dei punti di forza del Betis, capace di garantire equilibrio e sicurezza alla squadra in una stagione in cui la solidità difensiva può fare la differenza. Per Natan, che a Napoli non aveva trovato la continuità sperata, è una rivincita importante: i tanti elogi raccolti in Spagna testimoniano un rendimento ritrovato e un ruolo di primo piano nel progetto tecnico. Un percorso che invita a riflettere sulle scelte di mercato azzurre e che conferma come, in un contesto diverso, il difensore possa esprimersi ad alto livello, con l’attenzione del campionato spagnolo puntata su di lui.