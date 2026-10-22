McTominay show in Champions: la Uefa lo inserisce nella Top 11 della settimana
C'è anche Scott McTominay nella squadra della settimana pubblicata dalla UEFA al termine della terza giornata della League Phase di Champions League. Il centrocampista del Napoli viene così premiato dopo la grande prestazione offerta al Maradona contro il Bodo/Glimt, impreziosita da una doppietta nella vittoria per 4-3 degli azzurri. La Serie A è rappresentata complessivamente da tre calciatori: oltre allo scozzese figurano infatti Carlos Augusto dell'Inter e Nico Paz del Como.
La squadra della settimana scelta dalla UEFA
Questo il 3-5-2 selezionato dalla UEFA: Sommer (Brugge); Mbuyamba (LASK), Geertruida (PSV Eindhoven), Carlos Augusto (Inter); Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Rice (Arsenal), McTominay (Napoli), Doué (Paris Saint-Germain); Mbappé (Real Madrid), Kane (Bayern Monaco). Per McTominay arriva dunque un riconoscimento internazionale dopo una serata nella quale è tornato protagonista anche in zona gol, contribuendo in maniera decisiva al primo successo europeo stagionale del Napoli.
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