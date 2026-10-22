McTominay show in Champions: la Uefa lo inserisce nella Top 11 della settimana

McTominay show in Champions: la Uefa lo inserisce nella Top 11 della settimanaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:20Champions League
di Pierpaolo Matrone
Scott McTominay entra nel miglior undici UEFA della terza giornata di Champions League. Con lui anche Carlos Augusto e Nico Paz.

C'è anche Scott McTominay nella squadra della settimana pubblicata dalla UEFA al termine della terza giornata della League Phase di Champions League. Il centrocampista del Napoli viene così premiato dopo la grande prestazione offerta al Maradona contro il Bodo/Glimt, impreziosita da una doppietta nella vittoria per 4-3 degli azzurri. La Serie A è rappresentata complessivamente da tre calciatori: oltre allo scozzese figurano infatti Carlos Augusto dell'Inter e Nico Paz del Como.

La squadra della settimana scelta dalla UEFA

Questo il 3-5-2 selezionato dalla UEFA: Sommer (Brugge); Mbuyamba (LASK), Geertruida (PSV Eindhoven), Carlos Augusto (Inter); Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Rice (Arsenal), McTominay (Napoli), Doué (Paris Saint-Germain); Mbappé (Real Madrid), Kane (Bayern Monaco). Per McTominay arriva dunque un riconoscimento internazionale dopo una serata nella quale è tornato protagonista anche in zona gol, contribuendo in maniera decisiva al primo successo europeo stagionale del Napoli.