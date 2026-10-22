PSG al fianco di Kvaratskhelia dopo la rottura del crociato: pronto il rinnovo

Il grave infortunio al ginocchio destro non cambia i piani del PSG per l'ex Napoli, con cui sono già in corso le trattative per prolungare il contratto.

Il Paris Saint-Germain al fianco di Khvicha Kvaratskhelia. La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata dall'ex Napoli nella sfida di Champions League vinta 4-2 contro il Barcellona, non cambia i piani del club francese, deciso a proseguire il progetto con l'esterno georgiano. La stagione del numero 7 potrebbe essere già terminata: l'intervento chirurgico è previsto entro la fine del mese e soltanto dopo l'operazione sarà possibile definire con maggiore precisione i tempi di recupero. Intanto, il PSG vuole portare avanti le trattative per il rinnovo del contratto, avviate nelle scorse settimane, con l'obiettivo di prolungare l'accordo fino al 2032. Resta da trovare un'intesa sulle condizioni economiche, tenendo conto delle ambizioni del giocatore e dei parametri finanziari della società.

PSG, come sostituire Kvaratskhelia: le alternative in attacco

In attesa del recupero del georgiano, la dirigenza francese punta sulle risorse già presenti in rosa per affrontare la sua assenza senza stravolgere gli equilibri della squadra. Tra i giocatori chiamati a ritagliarsi maggiore spazio nel reparto offensivo figurano Godts, Maghnes Akliouche e Ferran Torres, possibili alternative per garantire soluzioni al tecnico. Il PSG, dunque, non sembra intenzionato a intervenire immediatamente sul mercato, ma valuterà la situazione nelle prossime settimane: soltanto se le opzioni a disposizione non dovessero offrire garanzie sufficienti, la società potrebbe prendere in considerazione nuovi innesti nella sessione invernale.