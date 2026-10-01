Porto, Smalling torna ad affrontare il Napoli: "Convinto da Farioli in 10 minuti"

Chris Smalling è un nuovo giocatore del Porto, rivale del Napoli in Champions. Il difensore inglese, terminata l'esperienza biennale in Arabia Saudita con l'Al-Fayha, ha raggiunto un accordo da svincolato con il club portoghese allenato da Francesco Farioli. A 36 anni, l'ex Roma è dunque pronto a tornare protagonista nel calcio europeo. "Sono molto emozionato. Sono venuto direttamente dall'aeroporto allo stadio per fare i test fisici e sono stato circondato da tutti i trofei. Poter far parte della storia di questo club da ora in poi mi rende felice", ha dichiarato Smalling.

Smalling: "Arrivo con una mentalità vincente"

Il difensore ha poi spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare la proposta del Porto: "Mi sono sentito molto desiderato, non solo dall'allenatore, ma anche dal club. Dopo soli dieci minuti di conversazione, sapevo che doveva succedere". Smalling ha quindi parlato degli obiettivi della nuova avventura: "Farioli mi ha convinto in 10 minuti. So di arrivare in una squadra vincente, che ha vinto il campionato la scorsa stagione e ha iniziato questa in grande forma. Ho fame di successi, arrivo con una mentalità vincente". Infine, una promessa ai nuovi tifosi: "Sono uno che arriva affamato, pronto a competere, e questo si vedrà in ogni allenamento e in ogni partita. Darò tutto ogni giorno".